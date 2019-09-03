РИАМО - 3 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому вице-губернатору Подмосковья Ильдару Габдрахманову провести встречу с представителями министерств и ведомств Подмосковья для повышения качества их работы на «Доброделе».

В ходе заседания правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал о проблеме повторных жалоб жителей на «Доброделе», а также просроченных жалоб и отложенных решений.

«Ильдар Нуруллович, по ведомствам, пожалуйста, на этой неделе проведите встречу. Помогите коллегам сделать так, чтобы качество вышло на другой, более высокий уровень. Разберитесь в технологии, пожалуйста. А вы, Михаил Михайлович (Кузнецов, вице-губернатор Подмосковья – руководитель администрации губернатора региона – ред.), пригласите тогда муниципалитеты, которые традиционно в «красной» зоне, и также покажите мне дорожную карту», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев обратил внимание на опасность проблемы повторных жалоб, так как это подрывает доверие жителей к системе «Добродел».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.