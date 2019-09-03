РИАМО - 3 сен. За неделю на портале «Добродел» решили более 2 тысяч жалоб от жителей Подмосковья по дорожной тематике, больше всего проблем решили в Балашихе, Пушкинском округе и Лобне, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За неделю 2041 проблему удалось решить по дорожной тематике. Больше всего заделывали ямы во дворах, и эта тема у нас ушла из топ-3, существенно понизилась в рейтинге», — сказал Рымар в ходе заседания правительства Московской области.

Он уточнил, что больше всего решений было реализовано в Балашихе, Пушкинском округе и Лобне.

Министр добавил, что по детским и спортивным площадкам решили 730 проблем за неделю. Больше всего - в Красногорске, Ленинском округе и Лосино-Петровском.

В сфере обращений с отходами за неделю решили 526 вопросов. Больше всего проблем решили в Одинцовском, Ленинском и Рузском округах.

«Нововведение небольшое: мы взяли и сделали рейтинг сквозной по всем нашим ведомствам и условно разделили их на три группы», — отметил Рымар.

Он пояснил, что это те ведомства, которые за неделю получают больше 1 тысячи сообщений, от 100 до 1 тысячи сообщений за неделю и менее 100 сообщений за неделю.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.