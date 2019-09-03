РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник на оперативном совещании призвал тщательнее косить траву на обочинах дорог в округе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Наступила осень, и нам нужно еще внимательнее следить за состоянием придорожной территории. Нужно более тщательно косить траву на обочинах дорог», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 26 августа по 1 сентября в горокруге вывезли 45 кубометров мусора и смета с дорог.