РИАМО - 3 сен. Эксперты Роспотребнадзора рассказали родителям, как правильно организовать режим питания школьника и соотношение компонентов в его еде, и назвали пищевые привычки, которые могут принести ребенку вред, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специалисты отметили, что возраст от 7 до 17 лет правильная организация питания особенно важна, так как в эти годы происходит физическое, интеллектуальное, нравственное становление и активное развитие человека.

«Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл. Однако важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка», — отмечается в материале.

Так, для ребенка важно создать четкий режим питания, в котором будет учитываться ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник). При питании в определенные часы организм ребенка сможет полноценно усваивать пищу, также режим служит хорошей профилактикой желудочно-кишечных заболеваний.

«В зависимости от возраста, усредненно, совокупная энергетическая ценность рациона должна соответствовать: 7-11 лет - 2300 ккал в день, 11-14 лет – 2500 ккал, 14-18 лет – до 3000 ккал», — говорится в сообщении.

Рацион школьника должен быть сбалансирован и гармоничен по всем пищевым компонентам (белки, жиры, углеводы, макро и микронутриенты). Содержание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе и по калорийности 10-15%:30%:55-60% соответственно. Содержание растительных и животных белков должно быть в соотношении 2:3. Жиры - преимущественно растительные.

Если ребенок не любит блюда школьной столовой предпочитает брать еду с собой, нужно обеспечить сохранность свежести на протяжении 4-5 часов. Хорошим вариантом будет такой перекус: фрукты и орехи, бутерброд с сыром или запеченным мясом, свежий огурец и брусочки моркови при этом важно не добавлять масло или майонез, они уменьшают срок хранения бутерброда. Перекус рекомендуется положить в пластиковый контейнер.

Специалисты Роспотребнадзора предостерегли родителей от ошибок в организации питания школьника. Так, нельзя отказываться от завтрака, или кормить свое чадо только полуфабрикатами – они перенасыщены солью, животными жирами, ароматизаторами, что одинаково вредно для детей и для взрослых.

Не стоит использовать в качестве перекуса высокоуглеводистые продукты вроде снеков или сладостей. Важно показать ребенку здоровую альтернативу, например, сухофрукты, орехи.

Специалисты отметили, стоит включать в свой рацион рыбу примерно два раза в неделю для обеспечения организма полноценным белком и йодом.

Вредны для организма энергетические напитки, содержащие кофеин – его нередко любят пить старшие школьники, чтобы стимулировать умственную активность на экзаменах. Подобные напитки приводят к гастриту и язвенной болезни, повышает психическую возбудимость, развивает судорожный синдром.