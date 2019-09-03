РИАМО - 3 сен. Мост и транспортную развязку в подмосковных Люберцах в рамках реконструкции Зенинского шоссе планируют открыть в декабре 2019 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В городском округе Люберцы этом году сдаем три объекта в составе реконструкции Зенинского шоссе, строительства моста через реку Пехорка и транспортные развязки. Там постоянные пробки, когда в декабре объект откроем, мы увидим улучшения», – сказал Гержик.

Он отметил, что ввод объектов в эксплуатацию повысит транспортную доступность жилой застройки.

После окончания работ движение по Зенинскому шоссе будет осуществляться по четырем полосам, что значительно увеличит пропускную способность автотрассы – порядка 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

Ранее Гержик сообщил, что десять крупных дорожных инфраструктурных объекта запустят в Подмосковье в 2019 году, четыре из них введут досрочно.