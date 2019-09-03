РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В микрорайоне Климовск Подольска заменили участок трубы на теплотрассе в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 года в микрорайоне Климовск работники управления теплоснабжением выполнили на теплотрассе замену участка трубы горячего водоснабжения в районе привокзальной площади в части Гривно», – говорится в сообщении.

Данные меры позволят предотвратить аварии и положительно скажутся на температуре воды, подаваемой в квартиры многоквартирных домов.