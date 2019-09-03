РИАМО - 3 сен. За неделю на портал «Добродел» больше всего обращений поступило по тематике парковки на газонах, чаще всего обращения поступали из Одинцовского, Ленинского округов и Фрязина, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«На первом месте у нас парковка на газонах. <…> Кроме того, мы видим новую тематику – неисправность фонарей и освещения на улицах. Сейчас темнеть будет раньше, и на эту тему стоит обратить пристальное внимание», — сказал Рымар в ходе заседания правительства Московской области.

Он добавил, что по поводу парковки на газонах больше всего обращений приходит из Одинцовского, Ленинского округов и Фрязина.

Министр подчеркнул, что в то же время набран хороший темп решений вопросов по тематике нарушений правил уборки территорий контейнерных площадок.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.