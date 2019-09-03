РИАМО - 3 сен. Десять крупных дорожных инфраструктурных объекта запустят в Подмосковье в текущем году, четыре из них введут досрочно, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В 2019 году мы вводим 10 объектов, среди них шесть дорог и развязок, три путепроводных моста и один надземный пешеходный переход. В том числе по четырем объектам досрочно открываем рабочее движение. В них область вложила 26 миллиардов рублей», – сказал Гержик во время заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что важными проектами являются строительство развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, реконструкция развязки на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, строительство путепровода в Реутове и Балашихе, западный объезд Сергиева Посада, реконструкция Зенинского шоссе в Люберцах.

Министр также подчеркнул важность строительства моста в Щелкове, улицы 43-й Армии в Подольске, строительство дороги до микрорайона Конкурсный в Сергиевом Посаде и пешеходного перехода в Подольске. При этом развязка «Маленькая Италия» в Истре уже открыта.

Досрочно открытие движения запланировано в Реутове, на Западном объезде Сергиева Посада, в микрорайоне Конкурсный и на улице 43-й Армии, добавил он.

«Общая протяженность объектов составляет более 30 километров», – заключил Гержик.