РИАМО - 3 сен. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима жителя Подмосковья Владислава Синицу за экстремизм, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова отметила, что Владислав Синица признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично».

Синица — автор поста, призывавшего совершать насильственные действия в отношении детей силовиков. В рамках расследования была проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза данного текста, согласно заключению которой он содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности.