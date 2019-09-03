РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В подмосковных Люберцах завершили полностью ремонт подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы завершили программу «Мой подъезд». В этом году (в 2019 году – ред.) всего отремонтировали 627 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он также добавил, что до 15 сентября работы по ремонту инженерных систем завершат в 24 домах.

«Готовность муниципального образования к зиме составляет 94%. Почти все управляющие компании и объекты соцсферы сдали паспорта готовности. Из 82 котельных подготовили 79, из 30 водозаборных узлов готовы 29», – заключил Ружицкий.