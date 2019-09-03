РИАМО - 3 сен. Впервые на портале «Добродел» зафиксировали сокращение числа отклоненных пользователями решений вопросов, этот показатель снизился на 11% за неделю, по решению вопросов почти по всем муниципалитетам наметилась позитивная динамика, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Впервые в истории «Добродела» мы увидели, что у нас снизилось количество отклоненных решений. Несмотря на то, что мы стали давать больше ответов, количество отклоненных решений пользователями сократилось – почти на 1 тысячу, на 11%. Это хороший показатель, <…> фокус делаем на качестве ответов, которые мы предоставляем», — сказал Рымар в ходе заседания правительства Московской области.

Он добавил, что за прошлую неделю почти по всем муниципалитетам наметилась позитивная динамика, по Балашихе и Одинцовскому округу – нейтральная, по Рузскому и Котельникам – негативная.

За неделю с 23 по 29 августа на «Доброделе» зарегистрировались 15878 пользователей, число регистраций выросло за этот период на 2%. Ответов на сообщения о проблемах также было дано больше на 9% - 28166. Выросло и число принятых пользователями решений – 4131, показатель увеличился на 13%. Всего за неделю поступило 13564 сообщения о проблемах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.