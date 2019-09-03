РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. В подмосковном Подольске обнаружили труп пожилой женщины в деревне Спирово, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В Подольске 2 сентября в 21:30 в деревне Спирово, на улице Веселая без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп неизвестной женщины. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области», – говорится в сообщении.

Погибшая славянской внешности, на вид ей 70-75 лет.