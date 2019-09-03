РИАМО - 3 сен. Около 1,5 тысяч жалоб поступают на «Добродел» повторно в связи с отписками чиновников, этого нужно избегать, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не случайно этот вопрос (про работу «Добродела») не устаем выносить на первый пункт открытого заседания правительства, чтобы качество отработки было высоким. По динамике видим, какие результаты мы имеем. Но есть повторные, даже трехкратные обращения, их не более 1,5 тысяч. Они связаны с тем, что люди два или три раза получали отписки. Я хочу дать поручения главами и отраслевикам посмотреть, что это за случаи. И максимально уйти от отписок», - сказал Воробьев во время заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что нужно давать внятный и честный ответ.

В ходе заседания министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал о проблеме повторных жалоб жителей на «Доброделе».

«У нас 3,5 тысячи проблем – жители не получают должного ответа и повторно обращаются. <…> По некоторым случаям люди к нам обращаются шесть, девять, 10, 11, 12 раз. <…> С этим нужно индивидуально разбираться и таким образом повышать качество», — отметил Рымар.

Губернатор обратил внимание на опасность подобных случаев.

«Опасность - <…> в том, что наступает такое разочарование в системе, что люди стараются, уделяют свое время той или иной проблеме. А когда три или даже большее количество раз получают отписки, то, конечно, авторитета системе не прибавляет. Мы не имеем право дискредитировать систему, которой уделяем очень серьезное, большое внимание. Может быть, кому-то не нравится наша детальная работа, так бывает. Ничего страшного – мы на верном пути и должны дожать эту тему тоже», — заключил Воробьев.

Как отмечается в презентации Рымара, на первых местах среди ведомств по количеству повторных обращений – «Мосавтодор», Госжилинспекция региона и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.