РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Торфяное озеро в поселке Нахабино Красногорска планируют благоустроить в 2021 году, сообщил представитель администрации городского округа в комментариях в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.

Пользователь поинтересовался в комментариях к посту Хаймурзиной, когда планируют завершить благоустройство озера Торфяного.

«Озеро Торфяное в Нахабине будет благоустроено в рамках областной программы «Формирование комфортной городской среды». По результатам голосования на «Доброделе», провести работы планируется в 2021 году», – сообщил представитель администрации.

Озеро Торфяное расположено на улице Лесной в поселке Нахабино. Работы по его благоустройству ведут с 2015 года. Ранее сроком их завершения называли 2019 год.