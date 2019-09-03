РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 сен. Сотрудники полиции в Королеве рассказали школьникам о правилах безопасности, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции УМВД России по городскому округу Королев провели профилактическую беседу с учениками начальных классов общеобразовательной школы №3, чтобы напомнить детям о правилах поведения в общественных местах и на улице.

«Сотрудники полиции рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улице и в школе, напомнили о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и садиться в любую машину без сопровождения родителей. Стражи правопорядка напомнили детям об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток и о соблюдении Правил дорожного движения», – сказала Еруновская.

В конце встречи дети поблагодарили полицейских за интересную и полезную беседу.