РИАМО - 3 сен. Колледжи Подмосковья должны соответствовать уровню 21 века, для этого важно продолжить привлекать партнерские компании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По нацпроекту «Образование» вчера премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев провел селекторное совещание из Красногорского колледжа. Это очень важное направление, у нас 49 коллежей, важно каждый привести в современный вид, чтобы все оборудование соответствовало требованиям 21 века», - сказал Воробьев во время заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что выпускники колледжей должны быть востребованы на рынке труда.

«Для этого мы ведем с ключевыми инвесторами нашей страны большую работу. Прошу, Ольга Сергеевна (Забралова, первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона - ред.) ее продолжить. Пока у нас 14 компаний-партнеров, прошу искать еще, чтоб качество среднего образования было на самом высоком уровне», - заключил Воробьев.

В подмосковных колледжах в этом учебном году обучаются около 55 тысяч студентов. Этот показатель остается стабильно высоким уже второй год.