РИАМО - 3 сен. Праздничные линейки в честь начала нового учебного года в подмосковных школах прошли достойно и без происшествий, власти региона уделяют развитию образования приоритетное значение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вчера во всех школах Подмосковья прошли традиционные линейки, связанные с началом учебного года. Дети пошли почти в 1,5 тысячи школ, всего 107 тысяч первоклассников. Хочу поблагодарить всех глав и министров за активное участие, вовлеченность в линейку. <…> Все прошло, слава Богу, достойно, организованно. Для нас это имеет приоритетное значение. Мы большое значение уделяем качеству образования», – сказал Воробьев во время совещания в правительстве Подмосковья.

Он также отметил, что развитие образования в регионе зависит от работы глав муниципалитетов.

«У нас, по разным методикам оценки за предыдущий год, неплохой результат, <…> мы находимся железно в тройке лидеров. Задача – дальше этому важному процессу уделять внимание», – заключил губернатор.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что в этом году Подмосковье демонстрирует рекордный прирост обучающихся в общеобразовательных учреждениях – количество школьников увеличилось на 47 тысяч. В новом учебном году открылись 12 новых школ, а до конца года будут введены еще 12.