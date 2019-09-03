РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Восемь лавочек и урн установили на пешеходной дорожке по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики Подольска на пешеходной дорожке возле домов №№2 и 4 по улице Генерала Смирнова были установлены лавочки и урны в количестве 8 комплектов. Малые архитектурные формы были закуплены и установлены депутатом совета депутатов городского округа Подольск Евгением Исаевым», – говорится в сообщении.

Также весной текущего года на данном участке были высажены более 30 остролистных кленов.