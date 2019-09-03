РИАМО - 3 сен. Старт совместного проекта «Яндекса» и «Вертолетов России» по запуску сервиса воздушного такси в Москве могут отложить на три года, пишет во вторник газета «Известия».

Ранее соглашение о создании воздушного такси на МАКС-2019 в Жуковском подписали холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси». Компании собирались к 2020-му снизить стоимость полета пассажиров до 3 тысяч рублей. Однако в качестве основного вида транспорта выбран вертолет VRT500, испытания и сертификация которого будут завершены только к 2022 году.

«Предстоит разработать целую экосистему, которая будет включать в себя беспилотники и пилотируемые аппараты. В следующем году будет создан летный образец вертолета VRT500, потенциально применимого для полетов по регулярным пассажирским маршрутам», — сказал гендиректор «ВР-Технологий» (в составе «Вертолетов России» входит в ГК «Ростех») Александр Охонько.

VRT500 – это однодвигательный вертолет взлетной массой 1,6 тонны. По данным производителя, у машины самая объемная в своем классе пассажирская кабина, рассчитанная на 5-6 человек. Борт развивает скорость до 230 километров в час и может пролететь до 1 тысячи километров.

Вертолетные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне так же, как сейчас при вызове обычного такси. На первом этапе будут использоваться уже действующие площадки в Москве и Подмосковье. Полеты планируется организовать от МКАД, в перспективе, если будет позволять законодательство, – от Садового кольца.

Эксперты считают, что проект «Вертолетов России» и «Яндекса» имеет экономический потенциал. Наличие эффективного вертолета и IT-платформы «Яндекса», обеспечивающей постоянный поток клиентов, позволят создать выгодный и широко востребованный сервис.