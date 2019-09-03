РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. На прошедшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило свыше 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 26 августа по 1 сентября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 750 звонков от граждан. По данным сообщениям возбудили 33 уголовных дела, 26 из них раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 150 ДТП, из них 10 с пострадавшими.