РИАМО - 3 сен. Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют на масштабную реконструкцию с 1 октября на месяц, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С октября в павильоне начнутся работы по расширению экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратных метров и составит 429 «квадратов». На макете появится более тысячи новых объектов, в числе которых 25 знаковых, например, Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ», Екатерининский дворец и другие», – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, работы по расширению уникального макета, включающего центральную часть города, продлятся около месяца.

В августе «Макет Москвы» установил новый рекорд посещаемости – 82,7 тысячи человек, что существенно превышает предыдущий майский рекорд, когда павильон принял около 64 тысяч гостей, добавил Левкин.

Макет создается с 2012 года. В настоящее время его площадь составляет 368 квадратных метров. Макет представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.