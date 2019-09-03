РИАМО - 3 сен. В Одинцовском городском округе мужчина зарезал своего приятеля во время застолья, преступление было совершено в поселке Барвиха, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Тело мужчины обнаружили 1 сентября в 21:20. У погибшего — ножевые ранения поясничной области.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1958 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что оба мужчины зарегистрированы в одной квартире. Погибший 1989 года рождения, ранее судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством.