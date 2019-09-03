РИАМО - 3 сен. Закрытую сеть с шифрованием запустил в метро Москвы оператор крупнейшего в Европе публичного Wi-Fi-пространства «МаксимаТелеком», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сеть MT в московском метро развернута по технологии Hotspot 2.0 с защитой от автоматического подключения к фишинговым точкам. Кроме того, в набор технологий входит шифрование радиочасти сети. Таким образом, пользователь защищен от перехвата трафика между точкой доступа и клиентским устройством», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Борис Вольпе отметил, что с внедрением стека технологий Hotspot 2.0 Wi-Fi в столичном метрополитене станет крупнейшей в Европе безопасной публичной сетью. Сеть по-прежнему остается бесплатной для пользователей и будет окупаться по рекламной модели.

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть два SSID: MT и MT_FREE. Чтобы подключиться к сети MT, пользователь должен установить на устройство доверенный профиль, выпущенный «МаксимаТелеком». Пока установка доступна пользователям iOS через специальный лендинг. Планируется, что в ближайшее время возможность установки появится и у владельцев Android-устройств через приложение MT_FREE.

Подключиться к сети MT также, как и к MT_FREE, можно будет после просмотра рекламы, либо после приобретения услуги «Как дома».

Открытое тестирование технологии Hotspot 2.0 с установкой профиля через лендинг продлится три месяца. Пользователи могут поделиться обратной связью через hotspot@maximatelecom.ru.