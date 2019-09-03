РИАМО – 3 сен. Роскачество предложило ограничить свободное использование маркировки продуктов метками «био», «эко» и «фермерские», сейчас производители могут печатать данную маркировку на любом товаре, при этом документально никаких подтверждений не требуется, пишет во вторник газета «Известия».

Потребитель привык ассоциировать метки «эко» и «био» с натуральным происхождением продукции. Поскольку регулирование пока отсутствует, эти наименования становятся удобным способом ввести покупателей в заблуждение. При этом товары с такой маркировкой могут ничем не отличается от обычных, хотя стоить будут дороже. Ведомство предложило следовать требованиям, которые установлены в Евросоюзе.

«Наименования «эко», «био» («bio») нужно считать идентичными органической продукции, которая произведена без химических компонентов. Также нужно дать определение понятию «фермерский» и ввести требования к этим товарам, а затем и порядок подтверждения производителями такого заявления на маркировке», – говорится в материале.

Роскачество считает, что изменения относительно маркировок «эко» и «био» надо закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» – отразить в техрегаменте о маркировке.

Предложения организации отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, хотя в плане реализации этого документа такие шаги не предусмотрены.