РИАМО - 3 сен. В Ленинском городском округе открылась самая большая школа в муниципалитете, в церемонии открытия принял участие глава Ленинского района Валерий Венцаль, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Школа открылась в ЖК «Восточное Бутово». Она рассчитана на 1375 детей. Это здание — второй корпус Бутовской общеобразовательной школы №1. Строители и педагогический коллектив во главе с директором Ириной Овчинниковой хорошо потрудились для подготовки школы к первому учебному году.

«Мы очень рады открытию нашей новой школы. Еще в мае смотрели из окна и не верили, что строители успеют закончить ее к сентябрю. Теперь моя дочь будет учиться рядом с домом в просторном и современном здании, а я буду спокойна», – сказала мама одной из учениц.

Глава Ленинского района поблагодарил строителей и учителей за отличную подготовку к новому учебному году. В условиях увеличения темпов жилищного строительства очень важно следить за тем, чтобы своевременно вводились в строй объекты социальной инфраструктуры, подчеркнул Венцаль.

В новой школе есть четыре спортзала, актовый зал на 840 мест, столовая может принять одновременно 780 человек. В учебных кабинетах есть мультимедийная техника. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями, есть лифт, пандусы, доступные входные группы.

На территории школы построили футбольное поле с современным искусственным покрытием, беговую дорожку, зону для практических занятий по биологии и одновременно пространство для школьного огорода.