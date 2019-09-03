РИАМО - 3 сен. За неделю в медицинские организации Московской области за помощью после укусов клещей обратились порядка 2,1 тысячи человек, зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов», — говорится в сообщении.

С начала сезона активности клещей в регионе против них обработали более 3,5 тысяч гектаров территорий, в том числе около 1,8 тысячи гектаров на территории летних оздоровительных учреждений.

Тем, кто выезжает на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, и лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области делают бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинировали более 9 тысяч человек, в том числе порядка 3 тысяч детей. План профилактических прививок выполнен на 100%.

«По данным лабораторных исследований клещей, исследованных в лабораториях Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 18,6% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,59% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,22% - моноцитарного эрлихиоза человека», — отмечается в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что при посещении леса нужно проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей. Не стоит садиться и ложиться на траву, стоянки и ночевки лучше устраивать на участках, лишенных травяной растительности. После возвращения из леса или перед ночевкой стоит тщательно осматривать тело и одежду, осматривать собак и других животных.

Рекомендуется в лес надевать однотонную и светлую одежду; брюки следует заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову рекомендуется надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку.

Кроме того, стоит применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей.

Самостоятельно снимать клеща следует только в том случае, если отсутствует возможность обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию. По факту присасывания клеща следует обратиться за медицинской помощью и четко следовать врачебным назначениям в случае, если в клеще обнаружена ДНК возбудителя клещевого боррелиоза.