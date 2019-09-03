РИАМО - 3 сен. Неизвестные разбили молотками стекла иномарки на улице Новая Башиловка, после чего похитили у водителя сумку с 250 тысячами долларов США, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о разбое поступило от мужчины 1991 года рождения.

«Пятеро неизвестных молотками разбили стекла в автомобиле Volkswagen Polo под управлением потерпевшего, после чего из салона открыто похитили сумку в которой находились 250 тысяч долларов США, и скрылись на машине Nissan», – сказал собеседник агентства.

В столице объявили план «Перехват», машину налетчиков обнаружили брошенной. Возбуждено уголовное дело.