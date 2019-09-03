РИАМО - 3 сен. Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд арестовал Эдуарда Малышевского по делу о беспорядках 27 июля», – сказал собеседник агентства.

Малышевскому инкриминируется совершение преступления по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти).

В центре Москвы 27 июля проходил несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По данным столичного главка МВД, были задержаны свыше тысячи человек.