РИАМО – 3 сен. Журналист «Новой газеты» Илья Азар, задержанный поздно вечером 2 сентября за повторное нарушение порядка проведения митинга, отпущен из ОВД по Красносельскому району Москвы, сообщает РИА Новости.

Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. По словам его адвоката Татьяны Молокановой, задержание может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве.

«Илью Азара освободили из ОМВД, однако составление протокола все равно запланировано», – сказала Молоканова.

По ее словам, протокол должны составить сегодня утром.

За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга Азару грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.