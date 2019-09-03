РИАМО - 3 сен. В новом учебном году более 1,5 тысяч студентов выбрали для поступления Московский государственный институт культуры в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Торжественную церемонию, посвященную Дню знаний в вузе, посетила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Мы договорились с ректором Арсением Станиславовичем Мироновым о том, что проведем стратегическую сессию и наметим пути более плотного сотрудничества этого вуза с учреждениями культуры области», - рассказала Ширалиева.

Студенты будут изучать самые востребованные профессии в отрасли культуры.