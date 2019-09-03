РИАМО - 3 сен. В подмосковном Чехове открыли школу бокса имени Александра Поветкина, где в комфортных условиях смогут заниматься спортом все желающие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в январе этого года во время поездки в Чехов местные боксеры попросили его расширить зал. Тогда в секции во дворце спорта «Олимпийский» занимались 130 ребят, но желающих было гораздо больше.

«У нас открылась целая школа бокса Александра Поветкина! Именно здесь – в стенах ДС – когда-то тренировались Саша Поветкин и Денис Лебедев. Надеюсь, их пример станет заразительным», – написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

Капитальный ремонт в помещениях дворца спорта «Олимпийский» провели в сжатые сроки и установили новое оборудование.