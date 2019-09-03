РИАМО - 3 сен. До 98% детей в Москве получали какую-либо прививку в этом году, доля вакцинированных детей в городе увеличивается год от года, сообщил РИАМО главный педиатр департамента здравоохранения столицы, главврач детской городской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

«По данным этого года, привито 95-98% детей. Это хорошие показатели, на уровне ведущих европейских городов. Каждый год количество привитых увеличивается. В прошлом году было на несколько процентов меньше», - сказал Османов.

Он отметил, что такого хорошего результата удалось достичь благодаря большой просветительской работе - каждая прививочная компания в Москве имеет мощную информационную поддержку.

Четвертого сентября в Москве начнется масштабная вакцинация от гриппа. Жители столицы смогут сделать бесплатную прививку в поликлиниках, парках и в мобильных пунктах. Всего будут работать 65 мобильных пунктов ванкцинации, в том числе на станциях метро и МЦК, железнодорожной платформе и во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».