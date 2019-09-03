РИАМО - 3 сен. Сотрудники полиции в городском округе Серебряные Пруды задержали троих уроженцев Северного Кавказа, подозреваемых в совершении серии краж товаров и продуктов из магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Злоумышленники, находясь в помещении продуктового магазина на улице Ремесленная, спрятали в сумки парфюмерию и продукты питания, после чего вышли из торговой точки, не оплатив товар», – говорится в сообщении.
Позже мужчин задержали. Ими оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 25 до 26 лет. Они оказались причастны к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории округа. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Молодых людей поместили под стражу.
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