РИАМО - 3 сен. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева завершилась фотовыставка экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19, посетители смогли увидеть 121 лучший кадр фотографов агентства, которые работали в столице зимой и летом, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Этот крупный международный культурный проект — взгляд на жизнь нашего города со стороны, с неожиданными ракурсами и акцентами, а также переосмысление стереотипов и создание нового образа Москвы. Летняя выставка стала логичным продолжением зимнего цикла и дополнила фотолетопись современного мегаполиса новыми городскими сюжетами и историями», — сказала куратор проекта в Москве Нина Гомиашвили.

На выставке были представлены работы трех фотографов летней сессии — Георгия Пинхасова, российского участника Magnum Photos, проживающего во Франции, Марка Пауэра из Великобритании и Алекса Уэбба из США. В течение двух недель они делали снимки в метро, парках, музеях, на вокзалах, рынках и фуд-кортах, пытаясь уловить атмосферу Москвы. В экспозицию вошли и лучшие работы зимнего сезона Magnum Live Lab/19 — Томаса Дворжака из Германии, Алекса Майоли из США и Нюши Таваколян из Ирана.

Кроме того, в рамках летней сессии прошли бесплатные образовательные проекты. Более 1100 участников собрала открытая дискуссия в институте «Стрелка». А в музее современного искусства «Гараж» состоялось публичное интервью с Андреа Хольцхерр — директором выставочных проектов агентства Magnum Photos. Она рассказала о принципах работы агентства и его фотографов.