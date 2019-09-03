РИАМО - 3 сен. Последнего жителя Московской области выписали из больницы после ДТП с участием автобуса на трассе А-146 в районе поселка Верхнебакинский Краснодарского края, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пострадавший (взрослый), находившийся на стационарном лечении в краснодарской клинической больнице, выписан домой», – говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив произошло лобовое столкновение внедорожника Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai.

В автобусе находился 41 человек, в том числе 11 детей. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали в обрыв. Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пятеро детей.