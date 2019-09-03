РИАМО - 3 сен. В селе Каменское Наро-Фоминского городского округа обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет опасности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«2 сентября в 11:30 поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на вторник.