РИАМО - 3 сен. В Москве 4 сентября завершится прием заявок на участие в электронных выборах в Мосгордуму, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На предстоящих выборах в Мосгордуму впервые будет использоваться система электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, необходимо до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru», - говорится в сообщении.

Участие в онлайн-голосовании смогут принять около полумиллиона москвичей, проживающих в одном из экспериментальных избирательных округов: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 — Северный, Лианозово, Бибирево и №30 — Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Надежность и безопасность системы подтвердили результаты тестирований, которые проводились этим летом. Первое состоялось 11 июля, второе — 23 июля, третье — 21 августа, а четвертое — 28 августа. Последние два тестирования прошли без каких-либо нареканий.

«По итогам всех этапов тестирования мы учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих этапов. Кроме того, были отработаны все возможные сценарии сбоев, а ни одна попытка взлома не дала результата», — сказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

По его словам, в двух последних тестированиях приняли участие 3994 человека. После заключительного теста число желающих проголосовать удаленно увеличилось вдвое.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.