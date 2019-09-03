РИАМО - 3 сен. В поселке Правдинский городского округа Пушкино в продуктовом магазине ликвидировали возгорание площадью 400 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании кирпичного одноэтажного продуктового магазина поступило днем 2 сентября. Происходило горение кровли на площади 200 квадратных метров.

«В 15:08 пожар локализовали пожара на площади 400 квадратных метров. В 20:30 возгорание ликвидировали», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в результате пожара никто не пострадал.