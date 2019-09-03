РИАМО - 3 сен. В вестибюлях станций столичной подземки появились плакаты с занимательными фактами из истории Москвы, они будут украшать станции до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы постарались сделать город еще ближе для каждого пассажира метро с помощью таких ярких плакатов. Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники», — сказала куратор проекта Оксана Бондаренко.

Истории с фотоиллюстрациями можно увидеть уже на на станциях «Спортивная», «Крылатское», «Митино», «Ясенево», «Коньково», «Воробьевы горы», «Студенческая», «Фили», «Полежаевская», «Царицыно», «ВДНХ».

Спустившись в метро, жители и гости города могут узнать, к примеру, где находился «русский Голливуд», что такое тушинская прописка и почему на шпиле Северного речного вокзала красовалась золотая звезда. Плакаты появились в метро в рамках специального проекта «Привет, Москва районная!». Они будут украшать станции до конца сентября.

На одном из плакатов приводится история о золотой звезде на шпиле Северного речного вокзала. Оказывается, сначала ее планировали установить на Спасской башне, однако сочли неудачной и заменили на рубиновую. Золотую же установили на шпиле речного вокзала. В 1930-е годы звезда поднималась в начале речной навигации и опускалась в конце.

«На другом плакате можно увидеть рассказ о паровичке. Это первый паровой трамвайчик с четырьмя вагонами, который ехал через городские рощи от Савеловского вокзала к нынешнему парку Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. В юности писатель Константин Паустовский работал кондуктором на таком трамвайчике и любя называл его «самоваром», - уточняется в сообщении.

Еще один плакат расскажет москвичам про тушинскую прописку. Дело в том, что до 1960-х годов Тушино было небольшим городом, который не входил в состав Москвы. После объединения городов у местных жителей в паспортах еще долго была прописка с указанием города Тушино, или тушинская прописка.