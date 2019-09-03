РИАМО - 3 сен. За год инновационный образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ в Москве посетили более 200 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В течение года учебный план «Технограда» постепенно расширялся. Сейчас он включает больше 1,1 тысячи мастер-классов, курсов и других образовательных программ. Каждый посетитель комплекса может «протестировать» четыре десятка востребованных профессий и понять, насколько они отвечают его интересам», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Гости «Технограда» участвовали в обзорных экскурсиях, познавательных мастер-классах и профориентационных программах, обращались за консультациями в центр развития карьеры, а также осваивали новые профессии и проходили курсы повышения квалификации.

По ее словам, за прошедшие 12 месяцев удостоверения государственного образца о повышении квалификации и сертификаты о переподготовке получили более 41 тысячи человек.

«Техноград» ориентирован на посетителей любого возраста. Школьники могут познакомиться с интересующими профессиями, студенты — поработать на самом современном оборудовании и узнать о требованиях потенциальных работодателей, а взрослые — усовершенствовать свои профессиональные навыки и получить новую специальность.

Среди самых популярных образовательных и познавательных программ — «Специалист по аддитивным технологиям», «Программист», «Робототехник», «Специалист по лазерным технологиям», «Художник-аниматор», «Звукорежиссер», «Видеоблогер», «Кондитер», «Электромонтажник», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Мастер общестроительных и отделочных работ», «Парикмахер-стилист», «ТВ-студия», «Виртуальная и дополненная реальность: VR- и AR-технологии».