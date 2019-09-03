РИАМО – 3 сен. В Одинцовской детской музыкальной школе установят бюст народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона, также на фасаде здания появится памятная табличка, посвященная певцу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В конце августа на Востряковском кладбище в Москве открыли памятник Кобзону. Церемонию открытия провели в годовщину смерти артиста.

«Внутри Одинцовской детской музыкальной школы по улице Советская, дом 26, установят бюст и памятную табличку об Иосифе Кобзоне», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Одинцове появилась улица имени Иосифа Кобзона. Такое решение принял совет депутатов Одинцовского округа. Ранее за переименование Лесной улицы выступили жители.

Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В его репертуаре более 3 тысяч песен.