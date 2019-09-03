РИАМО - 3 сен. В установке первого российского и мирового рекорда по массовому сбору грибов примут участие более 150 человек, всего в Подмосковье планируется собрать свыше 500 видов грибов, сообщил РИАМО ученый-миколог Михаил Вишневский.

Мероприятие состоится 14 сентября в Рузском городском округе. Вишневский будет определять виды грибов, которые соберут участники.

«Изъявили желание участвовать уже более 150 человек. Процесс будет проходить таким образом, что все заявившие выйдут в лес на два часа. Собирать будут все грибы без исключения. То есть и съедобные, и ядовитые, и лишайники. Наша цель - в общей сложности за один раз собрать порядка 500 видов всевозможных грибов», - сказал Вишневский.

Он добавил, что установка этого рекорда позволит создать первую книгу «грибных» рекордов России.

«После этого мы сделаем соответствующий сайт. Это послужит точкой отсчета для создания книги «грибных» рекордов России, как альтернативе всем современным существующим книгам рекордов России. В этом году мы только начинаем, со следующего мы и регионы начнем эту книгу продвигать», - заключил миколог.

Ранее Вишневский назвал самые грибные места Подмосковья. Так, наибольший «улов» можно собрать в Дмитровском округе, Шатуре, Серпухове и Звенигороде. При этом в ближайшем Подмосковье, то есть в 50-километровой зоне от столицы, грибных мест нет вообще.