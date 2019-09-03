РИАМО - 3 сен. В Москве во время празднования Дня города 7 и 8 сентября ограничат продажу спиртных напитков, эта традиционная мера в дни государственных и городских праздников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время празднования Дня города в столице планируется усилить меры безопасности. В местах массовых гуляний будут особо внимательно следить за порядком. На праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы», — говорится в сообщении.

Алкоголь, а также газировку и соки в стекле нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, а также в других улицах города.

Продажу алкоголя ограничат в местах запуска праздничных фейерверков. Представления на 33 площадках в разных частях города начнутся 7 сентября в 21:00.