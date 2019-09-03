РИАМО - 3 сен. В День города музеи столичного департамента культуры будут работать бесплатно, там также запланированы концерты и выставки, праздничные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В День города, 7 и 8 сентября, музеи департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. Праздничные мероприятия, концерты и выставки пройдут на 80 площадках. В специальную программу к 872-летию Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы. Гостей музея-заповедника «Царицыно» ждет концерт. Так, 7 сентября в 16:30 здесь выступит симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова и солисты Большого театра. 8 сентября в 15:30 на сцену выйдет джазовый ансамбль», - говорится в сообщении.

В Государственном музее Владимира Высоцкого подготовили познавательную прогулку «На Большом Каретном». Ее участники увидят места, где рос будущий поэт и где зарождался его талант. Экскурсию проведут 7 и 8 сентября (начало в 13:00).

В галерее Александра Шилова 8 сентября прочитают лекцию «Потерянный образ Москвы». Посетителям расскажут о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней. Начало в 17:00.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина пройдут концерты классической музыки, пешеходная экскурсия, поэтический спектакль и другие мероприятия.

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. А центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая по традиции вновь будет пешеходной. Основные мероприятия посвятят юбилею ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. На Тверской откроются четыре тематические площадки, которые расскажут о главной выставке страны. Их общая площадь — свыше 40 тысяч квадратных метров.

Вечером 7 сентября в городских парках можно будет увидеть праздничный фейерверк.