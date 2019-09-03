РИАМО - 3 сен. Подмосковное правительство распорядилось создать государственное бюджетное учреждение Московской области «Дирекция экологических проектов», полномочия учредителя ГБУ возложили на региональное министерство экологии и природопользования, соответствующий документ имеется у РИАМО.

«Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации мероприятий в сферах охраны окружающей среды, водных отношений, рационального использования недр, обеспечения экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений на территории Московской области», - отмечается в документе.

Минэкологии в течение двух месяцев предстоит утвердить устав учреждения и затем выполнить необходимые юридические и организационные действия. Также министерство сформирует государственное задание для Дирекции экопроектов и согласует его штатную численность. Финансирование работы ГБУ будет осуществляться из бюджетных ассигнований, предусмотренных для Минэкологии.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщала, что в будущем площадь особо охраняемых природных территорий в Подмосковье увеличится до 17%. Сейчас в регионе создано почти 250 ООПТ, которые занимают 4,5% всех подмосковных земель.