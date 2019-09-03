РИАМО - 3 сен. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается до 27 градусов тепла, что на пять градусов выше нормы, при переменной облачности дождей не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26, по области 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

В Москве и области погода ожидается теплой, температура будет выше характерной на 4-5 градусов, содержание кислорода в воздухе слабо пониженное, атмосферное давление неустойчивое.

Для практически здоровых и не метеозависимых людей такие погодные условия не являются нагрузочными и не вызывают негативных ответных реакций. Для лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью даже умеренное понижение кислорода в воздухе и повышенная влажность становится нагрузкой на организм и вызывает симптомы недомогания.

Для того, чтобы помочь организму лучше приспособиться к таким условиям погоды, необходимо принимать лекарства назначенные врачом, также не следует перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками, даже при такой погоде желательно найти время для прогулок на свежем воздухе.