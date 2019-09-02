РИАМО - 2 сен. В Наро-Фоминском округе Подмосковья на 63 участках дорог протяженностью более 68 километров заменили асфальтобетонное покрытие, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в округе планируют отремонтировать 28 региональных дорог длиной более 68 километров и 51 муниципальную дорогу длиной порядка 26 километров. Из них по результатам голосования на «Доброделе» в программу включили 28 дорог.

«В Наро-Фоминском округе отремонтировали 63 участка дорог: 20 региональных длиной порядка 48 километров и 43 муниципальных протяженностью свыше 20 километров. Также в округе заменят асфальтобетонное покрытие на территориях трех медицинских учреждений и автовокзала в Верее, обустроят элементами безопасности дорожного движения дороги регионального значения», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что из бюджета Московской области на ремонт дорог выделено порядка 600 миллионов рублей.

Заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, и нанесена разметка на участках региональных дорог: Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка с 4,7 по 7 километр, с 8,9 по 10,2 километра и с 11,9 по 14 километр, Атепцево – Ерюхино с 0 по 0,9 километра, Пашково – Головково – Юматово с 0 по 2,5 километра, Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново с 1 по 1,5 километра и с 3,7 по 5,8 километра, Кубинка – Наро-Фоминск с 23,1 по 23,9 километра.

Дорожное покрытие заменят на вокзальной площади в Верее. Ежедневно автовокзал обслуживает порядка 1 тысячи пассажиров на девяти маршрутах. Также новое асфальтобетонное покрытие появится у противотуберкулезного диспансера в Наро-Фоминске, районных больниц в поселках Петровское и Селятино.

В округе построят 8 километров тротуаров, установят 192 дорожных знака и 1 километр ограждений, устроят четыре искусственные неровности и нанесут 18 шумовых полос.