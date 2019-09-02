РИАМО - 2 сен. Автопарк дорожной техники Подмосковья с каждым годом увеличивается в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», не так давно в регионе закупили 51 новую машину, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Закупку опубликовали еще летом. По ней для нужд 30 муниципалитетов были приобретены новые дорожные машины комбинированного типа, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

«По состоянию на начало сентября все 30 государственных контрактов заключены, и в ближайшее время техника поступит в муниципалитеты», - говорится в сообщении.

Новая дорожная техника призвана улучшить качество уборки дорог и дворов, в том числе в зимний период. Это необходимо ввиду растущих требований населения.