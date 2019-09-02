РИАМО - 2 сен. В Московской области прошли плановые мониторинги качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания, нарушения выявили в двух социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В августе сотрудниками министерства потребительского рынка и услуг Московской области в пределах имеющихся полномочий было проведено ряд мониторингов качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В ходе проведения планового мониторинга качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания в «Домодедовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» и «Железнодорожном социально-реабилитационном центр для несовершеннолетних «Горизонт» выявлены несоответствия требованиям СанПиН и технического регламента Таможенного союза.

Так, на складе пищеблока в Домодедове выявлена продукция с истекшим сроком годности, а качество сырья для приготовления пищи не соответствовало требованиям заключенных контрактов. На упаковке некоторых продуктов отсутствовала маркировка.

В Балашихе в наличии имеются пищевые продукты, изготовленные по ТУ; на упаковках с продуктами отсутствует информация о дате изготовления и сроках годности; на столовых приборах присутствует остаток влаги.

«По итогам мониторингов были подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство социального развития Московской области», - добавил Посаженников.

Он уточнил, что по сообщениям СМИ, проведен внеплановый мониторинг качества предоставления услуг в Сергиево-Посадской больнице.

«В ходе мониторинга несоответствий требованиям контракта на оказание услуг по организации питания пациентов и нормативных правовых актов в ходе мониторинга не выявлено», - уточнил министр.