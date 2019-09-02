РИАМО – 2 сен. В Подмосковье продолжается работа по ликвидации ям во дворах, на данный момент по области устранено 96% всех оцифрованных ям, при этом на данный момент проинспектировано порядка 99,8% всех дворовых территорий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы продолжаем работу по ликвидации ям во дворах. Более 21,8 тысячи дефектов асфальтобетонного покрытия во дворах устранено на сегодняшний день», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в регионе насчитывается чуть больше 22,9 тысячи оцифрованных дворовых ям без учета капитального ремонта. Специалисты обследовали более 12,8 тысячи дворов (99,8%). По итогам работы 100% оцифрованных ям уже устранили в 51 муниципалитете региона.

В первую очередь устраняются дефекты, жалобы по которым поступают в Центр управления регионом (ЦУР), на портал «Добродел» и по другим каналам от жителей Подмосковья.

«Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации», – отмечается в сообщении.

Дорожное полотно приводят в надлежащий вид разными методами – это может быть как стандартный ямочный ремонт, так и ремонт с полной заменой участков покрытий. При этом второй подход в значительной степени повышает срок службы полотна.

Для проведения работ по устранению ям и текущему ремонту асфальтобетонных и плиточных покрытий, бортового камня активно применяются специализированные машины и механизмы.